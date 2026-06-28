Боевики ВСУ отступают в спешке в стрелковом бою с морпехами ВМФ РФ

Боевики ВСУ оставляют позиции в стрелковом бою с морпехами ВМФ РФ Боевики ВСУ отступают в спешке в стрелковом бою с морпехами ВМФ РФ

Москва28 июн Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно бегут с позиций в стрелковом бою с морскими пехотинцами Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом агентству РИА Новости сообщили в группировке войск "Восток".

Любые попытки украинских боевиков провести контратаку, как подчеркивается, разбиваются о стойкость бойцов 2-го батальона 155-го полка морской пехоты.

В стрелковом бою, при огневом контакте, осознавая, что столкнулся с хорошо подготовленными, мотивированными бойцами морской пехоты ВМФ РФ, старается покинуть занимаемые им рубежи и в спешке отступить рассказали в группировке войск

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили авиабомбами по украинским боевикам, пытавшимся бежать из Красного Лимана.

Между тем в российских силовых структурах отметили, что боевики ВСУ, не понимая реальной обстановки в Константиновке, при попытках сбежать выходят на российские позиции.