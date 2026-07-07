Москва7 июл Вести.Боевые действия на Украине будут остановлены "на следующий день" после вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

[Глава киевского режима Владимир] Зеленский пришел к власти, обещая этим людям прекратить войну, это было его первоначальное обещание, и он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены сказал представитель Кремля

Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Украина при поддержке Европы отказывается пойти на разумный шаг и вывести свои войска с территории Донбасса. По его словам, такое решение открыло бы перспективы для урегулирования.

Ранее Песков призвал украинцев спросить Зеленского про конец СВО.