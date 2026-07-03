Москва3 июл Вести.Российские войска в ходе наступления последовательно освобождают объекты, закрепляются на них, а затем продвигают остальные силы, вынуждая противника отходить с подготовленных рубежей в сторону Киева. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Военкор описал механизм продвижения российских военных: после того как пехота освобождает объект и закрепляется, вперед идут основные силы, артиллерия и штабы.

Пехота заходит до объекта, который нужно освободить. Они освобождают, закрепляются, дальше идут больше пехотинцев. Уже вслед за пехотой продвигаются тылы, артиллерия, штабы, пункты управления, передовые, склады, наши коммуникации уже проникают дальше и дальше на территорию противника, а противник отходит. Он уходит с привычных мест, с тех укреплений, с тех защитных рубежей, которые они долгое время формировали, и выходит уже в поле. Мы их двигаем в сторону Киева. И, естественно, они не успевают подготовить свою разведку для определения целей на нашей территории, они не успевают рассредоточить свои средства ПВО заявил Сладков

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдержать наступление российской армии.