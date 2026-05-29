Боец СВО рассказал, как увел РСЗО "Град" от дрона-камикадзе

Москва29 мая Вести.Реактивная система залпового огня "Град" для ВСУ является одной из первостепенных мишеней. Украинские боевики стараются поразить установку беспилотниками. О том, как удается увести военную технику из-под огня противника ИС "Вести" рассказал боец 247-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Антон.

Невидимкой не станешь, но слаженная работа команды помогает. В случае обнаружения, мы максимально пытаемся уйти от столкновения сообщил водитель "Града"

По его словам, он получил госнаграду за храбрость после того, как сумел увести установку из-под атаки.

У меня госнаграды – "За храбрость" второй степени. Я выводил машину из-под отстрела FPV. Она была повреждена, потому что первая FPV-шка попала в машину, очень сильно повредило кабину. Машину нельзя было завести, потому что панель приборов была вся разбита. Я быстренько открыл капот, завел ее через реле стартера и увел машину с места поражения. Не успела вторая FPV-шка подлететь, чтобы добить ее поделился он

По словам командира расчета "Града" с позывным Буран, за день бойцы на Запорожском направлении осуществляют порядка трех выездов на позиции.

Бывают дни, когда мы работаем очень интенсивно. Это около трех выездов за день, это очень массированный удар по противнику. Еще бы - 120 ракет отправить. Да, это колоссальная огневая мощь. БМ-21 "Град" все еще актуален добавил он

На днях Минобороны РФ сообщило о том, что российская армия освободила населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении подразделений, участвовавших в освобождении Воздвижевки, ВСУ продолжают нести тяжелые потери на запорожском направлении.