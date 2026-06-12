Дроны подразделения "Жнец" ведут охоту на технику ВСУ на запорожском фронте Военкор Поддубный показал кадры охоты дронов подразделения "Жнец" на технику ВСУ

Москва12 июн Вести.Дроны-камикадзе подразделения "Жнец" 58-й армии ВС РФ ведут охоту на технику и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Видео об этом опубликовал в своем канале в MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

На видео показаны несколько эпизодов поражения военной техники и укреплений противника.

Украинские формирования не прекращают попыток контратаковать в направлении Каменского, Васильевки, Энергодара и Пологов, однако наши парни к этому готовы написал военкор

Накануне российские военные уничтожили в Запорожской области наемника из Колумбии, воевавшего в рядах ВСУ.