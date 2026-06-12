Москва12 июнВести.Дроны-камикадзе подразделения "Жнец" 58-й армии ВС РФ ведут охоту на технику и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Видео об этом опубликовал в своем канале в MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.
На видео показаны несколько эпизодов поражения военной техники и укреплений противника.
Украинские формирования не прекращают попыток контратаковать в направлении Каменского, Васильевки, Энергодара и Пологов, однако наши парни к этому готовынаписал военкор
Накануне российские военные уничтожили в Запорожской области наемника из Колумбии, воевавшего в рядах ВСУ.