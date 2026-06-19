МО РФ показало, как бойцы срывают ротацию ВСУ в районе Красного Лимана

МО РФ опубликовало кадры работы FPV-дронов "Запада" МО РФ показало, как бойцы срывают ротацию ВСУ в районе Красного Лимана

Москва19 июн Вести.Операторы FPV-дронов Западной группировки войск сорвали попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России, министерство опубликовало видеокадры работы военных.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие войск беспилотных систем 25-й общевойсковой армии продолжают наносить удары по живой силе противника и препятствовать переброске личного состава на позиции.

На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение живой силы подразделений ВСУ, пытающихся просочиться через лесополосы на свои позиции. Объективный контроль уничтожения противника осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени говорится в сообщении

В МО отметили, что операторы ударных беспилотников регулярно применяют дроны-камикадзе для поражения украинской техники и живой силы, срывая контратаки, ротации и подвоз боеприпасов подразделениям ВСУ.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане. Российские военнослужащие овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями.