Москва26 июн Вести.Подразделения беспилотных систем группировки "Восток" выстроили эшелонированную систему противовоздушной обороны на запорожском участке фронта. Об этом ИС "Вести" рассказал боец с позывным Оператор.

По его словам, все чаще под наблюдение на боевых позициях попадают дроны-"тихони", которые запускает противник.

Больше стали летать "электрички", не двигатели внутреннего сгорания у них, а электромоторы. Их сложнее услышать, только если визуально наблюдать. Раньше мы стояли в поле и с малыми перекатами дежурили. Сейчас стараемся найти такое место, где нам хорошо видно, а им хуже будет видно. Начали делать для себя позиции, окапывать вокруг, делать чуть выше точку, где мы стоим. И по возможности взаимодействовать с МОГом (мобильная огневая группа), который визуально может наблюдать сказал он

Радиотелефонист взвода противодействия БПЛА с позывным Лева рассказал, что в последний раз противник использовал более сотни дронов для атаки.

Было больше сотни [БПЛА] здесь. Когда целей много, они залетают с разных сторон. По сути, неважно сколько их вокруг и по кому из них работать. Выбирается самая ближайшая цель, по ней начинается работа, все, цель сбита. Затем выбирается следующая цель отметил он

По информации пресс-службы группировки "Восток", за сутки на запорожском направлении противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 495 военнослужащих, боевую бронированную машину и 9 автомобилей.

Накануне сообщалось, что беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС.