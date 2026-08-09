Сапер Чех: противник может готовиться к наступлению, но у него не получится

Действия ВСУ в Запорожской области могут говорить о подготовке наступления Сапер Чех: противник может готовиться к наступлению, но у него не получится

Москва9 авг Вести.В Запорожской области украинские боевики сейчас зачастую не вступают в открытый бой, а наблюдают за путями логистики российских войск и пытаются атаковать дронами. Это может говорить о планах организовать наступление, рассказал военкору ИС "Вести" Кириллу Попову сапер инженерной группы группировки войск "Восток" - позывной Чех.

По мнению Чеха, противник может планировать наступление, а пока ведет наблюдение с воздуха.

Какое количество у нас находится, где какие-то позиции, чтобы передать FPV, конкретным операторам, чтобы нас разбирали потихонечку. То есть они, наверное, готовятся к большому наступлению, которое у них не получится. Данный участок занят очень хорошо, оборона держится сообщил Чех

Ранее командир расчета БПЛА группировки "Восток" с позывным Чита рассказал о возможностях барражирующего боеприпаса "Молния" с максимальной боевой нагрузкой.