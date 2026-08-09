Москва9 авг Вести.Командир расчета БПЛА в Запорожской области с позывным Чита рассказал военкору ИС "Вести" Кириллу Попову, что модифицированные барражирующие боеприпасы "Молния" с зарядом пластида взрываются как противотанковые мины и могут "вывернуть наизнанку" блиндаж.

Дроноводы группировки войск "Восток" применяют модифицированную "Молнию" - она более легкая и, соответственно, более скоростная и маневренная. У неприятеля практически нет шансов сбить ее. "Молния" работает на уничтожение как воздушных, так и наземных объектов. Это весомая поддержка с воздуха, когда российские штурмовые подразделения заходят в опорные пункты врага.

Несет до двух килограммов тротила, пластида. Сейчас у нас заряжен пластид - взрывная мощь больше, чем у тротила. Взрывается, можно сказать, наравне с ТМ (противотанковой миной - ред.). Если залететь в блиндаж, то его можно, в принципе, вывернуть наизнанку сообщил Чита

Благодаря действиям военнослужащих "Востока" ВСУ ежедневно теряют на этом участке фронта до роты солдат, не успевая провести ротацию.

Также бойцы ВС РФ успешно атакуют противника восстановленными трофейными дронами Vampire.