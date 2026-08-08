Москва8 авг Вести.Российские военнослужащие за полтора года смогли восстановить более 170 трофейных дронов Vampire. Теперь их успешно используют против самих же Вооруженных сил Украины (ВСУ), вызывая у украинской армии шок и недоумение, заявил в беседе с РИА Новости технический специалист группировки войск "Север" с позывным Ворон.

Специалист отметил, что работа по восстановлению "Вампиров" началась в январе 2025 года​​​. Трофейных дронов было достаточно, чтобы не только поднять в воздух, но и научиться ими управлять.

Работаем мы с января прошлого года на Vampire. Научились их восстанавливать... Мы взялись, смогли поднять воздух, смогли восстановить, смогли разобраться, как ими управлять рассказал боец

Ворон подчеркнул, что, согласно радиоперехватам, боевики ВСУ не понимают, почему их же собственный Vampire скидывает на них противотанковые мины. Замешательство и недоумение противника подтверждают эффективность работы, резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, как российские "Волки" захватили украинского "Вампира".