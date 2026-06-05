Москва5 июн Вести.Боец разведывательно-штурмовой бригады "Волки" Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Тихий захватил тяжелый гексакоптер Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Беспилотник находится в полностью исправном состоянии, уточняет ТАСС. В российском военном ведомстве назвали захваченный образец Vampire ценным трофеем.

Тяжелый беспилотник [Vampire], за которым внимательно следили российские бойцы, успел сбросить груз, однако во время возвращения на базу из-за разряженного аккумулятора совершил вынужденную посадку в серой зоне рассказали в МО РФ

Минуя минные поля, боец Тихий добрался до места вынужденного приземления украинского БПЛА и захватил трофей.

Ранее в МО РФ сообщили, что в ночь на пятницу, 5 июня, силы ПВО уничтожили 123 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами.