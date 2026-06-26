Дрон "Молния-2" может работать на дистанции до 40 км и неуязвим для РЭБ ВСУ

Российский БПЛА "Молния-2" неуязвим для украинских средств РЭБ Дрон "Молния-2" может работать на дистанции до 40 км и неуязвим для РЭБ ВСУ

Москва26 июн Вести.Российский ударный беспилотник "Молния-2" способен эффективно действовать на дистанциях до 40 километров и демонстрирует высокую устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Об этом сообщил начальник расчета беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным Снег, передает РИА Новости.

Военнослужащий пояснил, что "Молния-2" может подниматься на высоту порядка одного километра, что позволяет ему преодолевать зоны действия вражеских систем РЭБ, оставаясь при этом недосягаемым.

Он подчеркнул, что беспилотник оптимально подходит для поражения целей, недоступных для дронов меньшего размера.

Ранее сообщалось, что новый российский FPV-дрон самолетного типа "Молния-ПВО" подтвердил свою эффективность в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).