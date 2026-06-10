Передает видео, игнорируя РЭБ: чем удивил новый БПЛА "Князь Вещий Олег" Четкое видео на расстоянии 45 километров: что умеет БПЛА "Князь Вещий Олег"

Москва10 июн Вести.Новый разведывательный беспилотник "Князь Вещий Олег" способен подниматься на высоту до трех километров и достигать тыловых районов, при этом он передает четкое видео даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Такую оценку дрону дал старший оператор расчета группировки войск "Восток" с позывным Амур в беседе с ИС "Вести".

Дальность действия аппарата самолетного типа достигает 45 километров. Картинка высокой четкости передается в пункт управления без задержек в режиме реального времени. А за счет автоматической смены рабочей частоты изображение не пропадает никогда.

РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы — прим. ред.) глушит по большей части только его управление, а на картинку это оказывает не такое сильное воздействие, как на управление. И помимо этого, он автоматически может переключать канал рассказал Амур

С беспилотником управляется расчет из двух человек. Один управляет крылом, другой — камерой и объективным контролем.

"Князь Вещий Олег" сделан из современных композитных материалов. Его преимущество в легкости: даже с транспортировочным кейсом он весит столько, что его может нести один человек. И именно таким образом БПЛА доставляют к месту пуска.

Можно за ночь выпустить порядка 30 птиц. Это только ночью. Соответственно, за день — еще 30, может, чуть поменьше. Порядка 50-70 птиц можно выпустить за сутки добавил оператор FPV-дрона c позывным Хоккеист

Постоянный прессинг и огневое воздействие на позиции ВСУ идет сотнями дронов круглые сутки. Именно это позволяет штурмовым группам постоянно двигаться вперед.