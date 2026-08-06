Москва6 авг Вести.Управляемый по оптоволокну БПЛА "Князь Владимир Новгородский" - самый лучший из используемых сейчас в зоне специальной военной операции. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" оператор БПЛА 75-го отдельного полка беспилотных систем (ОПБС) Южного военного округа с позывным Фарт.

Бойцы 75-го ОПБС уничтожают опорные пункты украинских боевиков на дружковском направлении фронта.

Я летаю на оптоволокне, в основном это КВН - "Князь Владимир Новгородский". Лично по мне это - самая лучшая "птичка" сейчас. Возможность залететь в любую точку, в любой уголок. Одной из последних целей была живая сила в укрытии в населенном пункте Дружковка рассказал Фарт

Радиус действия FPV-дрона на оптоволокне - несколько десятков километров. Цель расчета - мощный укрепрайон украинских боевиков. Дроны снаряжают боеприпасами большой мощности.

Снаряды вешаем разные - кумулятивные, осколочно-фугасные. Если пехота противника, тогда вешаем осколочные снаряды. Если надо куда-то залететь, то фугасные или термобарические рассказал инженер-сапер расчета БПЛА с позывным Цезарь

Беспилотчики ВС РФ уничтожают разрозненные группы украинских боевиков, пункты их дислокации и склады с вооружением, а также блокируют подвоз подкреплений к линии фронта.

Современные боевые действия показали, насколько важна работа беспилотных систем. И в данном направлении идет активная работа с нашей стороны отметил оператор БПЛА - позывной Ханан

Из освобожденных населенных пунктов бойцы "Южной" группировки войск выводят мирных жителей. Враг бьет по людям, пытаясь помешать эвакуации.

В последнее время они по гражданским работают. Они понимают, что проигрывают эту войну, и у них уже все человеческое ушло на нет, они озлобились. [Пытаются] больше урона сделать, зацепить, наверное рассказал водитель с позывным Шустик

Ранее бойцы дежурного расчета БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск рассказали ИС "Вести" о главных достоинствах БПЛА "Молния". Тем временем оператор БПЛА с позывным Беча рассказал, что на константиновском направлении противник в последнее время чаще применяет дроны-камикадзе против мирных жителей, чем против российских военных.