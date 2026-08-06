Москва6 авгВести.Управляемый по оптоволокну БПЛА "Князь Владимир Новгородский" - самый лучший из используемых сейчас в зоне специальной военной операции. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" оператор БПЛА 75-го отдельного полка беспилотных систем (ОПБС) Южного военного округа с позывным Фарт.
Бойцы 75-го ОПБС уничтожают опорные пункты украинских боевиков на дружковском направлении фронта.
Я летаю на оптоволокне, в основном это КВН - "Князь Владимир Новгородский". Лично по мне это - самая лучшая "птичка" сейчас. Возможность залететь в любую точку, в любой уголок. Одной из последних целей была живая сила в укрытии в населенном пункте Дружковкарассказал Фарт
Радиус действия FPV-дрона на оптоволокне - несколько десятков километров. Цель расчета - мощный укрепрайон украинских боевиков. Дроны снаряжают боеприпасами большой мощности.
Снаряды вешаем разные - кумулятивные, осколочно-фугасные. Если пехота противника, тогда вешаем осколочные снаряды. Если надо куда-то залететь, то фугасные или термобарическиерассказал инженер-сапер расчета БПЛА с позывным Цезарь
Беспилотчики ВС РФ уничтожают разрозненные группы украинских боевиков, пункты их дислокации и склады с вооружением, а также блокируют подвоз подкреплений к линии фронта.
Современные боевые действия показали, насколько важна работа беспилотных систем. И в данном направлении идет активная работа с нашей стороныотметил оператор БПЛА - позывной Ханан
Из освобожденных населенных пунктов бойцы "Южной" группировки войск выводят мирных жителей. Враг бьет по людям, пытаясь помешать эвакуации.
В последнее время они по гражданским работают. Они понимают, что проигрывают эту войну, и у них уже все человеческое ушло на нет, они озлобились. [Пытаются] больше урона сделать, зацепить, наверноерассказал водитель с позывным Шустик
Ранее бойцы дежурного расчета БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск рассказали ИС "Вести" о главных достоинствах БПЛА "Молния". Тем временем оператор БПЛА с позывным Беча рассказал, что на константиновском направлении противник в последнее время чаще применяет дроны-камикадзе против мирных жителей, чем против российских военных.