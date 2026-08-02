Боец рассказал о перехвате видеосигнала с вражеских БПЛА Боец объяснил, как происходит перехват видеосигнала с украинских БПЛА

Москва2 авг Вести.Бойцы ВС РФ осуществляют перехват видеосигнала с вражеских БПЛА из специальных наблюдательных пунктов. Об этом ИС "Вести" рассказал разведчик Добровольческого корпуса БАРС-27 Минобороны России с позывным Распутин.

Он добавил, что контроль видеосигнала позволяет обезопасить передвижения личного состава и техники.

Мы это все видим, определяем место, где он летит, то есть квадрат. … Чтобы обезопасить передвижение как личного состава, так и техники. То есть мы предупреждаем и работаем на опережение рассказал Распутин

Он объяснил, как происходит подавление дронов, сигнал которых перебивается нашими средствами РЭБ.

В момент подавления FPV, если сигнал перебивается нашими средствами РЭБ, оператор FPV не может управлять им. FPV падает и сам уничтожается добавил Распутин

Ранее бойцы ВС РФ рассказали о дронах "Гербера", которые устойчивы к системам РЭБ противника. Маршрут для БПЛА рисуется заранее, а в полете дрон ориентируется по GPS.