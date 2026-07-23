Москва23 июл Вести.Российские военнослужащие на Белгородском направлении начали применять технологию "Штора" для борьбы с украинскими беспилотниками. Как рассказал ТАСС старший разведчик 29-го артиллерийского полка группировки войск "Север" с позывным Питон, эта система позволяет эффективно перекрывать видеосигнал вражеских БПЛА.

По словам разведчика, российские бойцы буквально подменяют картинку, которую видит оператор дрона, что дезориентирует аппарат.

Наши военнослужащие включают "Штору" для того, чтобы данный дрон не мог ориентироваться в полете и никаким образом не смог восстановить сигнал своего прежнего видео пояснил Питон

В результате БПЛА теряет управление и не может выполнить боевую задачу.