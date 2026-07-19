Москва19 июл Вести.Маршрут и цель для дронов "Гербера" заранее рисуется оператором, а навигация происходит по спутнику через систему GPS, что делает эти БПЛА невосприимчивыми к средствам РЭБ противника. Об этом рассказал боец с позывным Красавчик в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он добавил, что бензобак у беспилотника позволяет заправить туда до 23 литров топлива, а при необходимости можно установить более вместительную емкость для ударов по целям в западной части Украины.

Он заправляется до 23 литров, а также существуют модификации с дополнительным баком для того, чтобы наносить удары противнику в западную часть. … Оператор непосредственно рисует маршрут. До того, как еще изделие запустилось, заливается в УПК (универсальный пункт контроля - прим. ред.) программа и летит по GPS, по спутникам. То есть … конечная точка выставляется заранее, а маршрут рисует оператор. РЭБу не подвержен абсолютно. Ранее были модификации, которые подвергались РЭБу. Сейчас мы от этого ушли. … [Боевая часть] бывает 10 килограмм, бывает 2,5, бывает 4 кг, все в зависимости от задачи заявил Красавчик

Ранее в ВС РФ раскрыли, сколько БПЛА "Гербера" было запущенно за неполный год. Показатель превысил шесть тысяч штук.