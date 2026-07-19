Москва19 июл Вести.Оператор дрона "Гербера" не имеет кокнрентного алгоритма действий для достижения целей и может использовать творческий подход, взаимодействуя как с ракетами, так и с БПЛА других моделей. Об этом рассказал боец с позывным Красавчик в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он добавил, что места сборки вражеских БПЛА уничтожаются "в ноль" при попадании 10 беспилотников в цель.

Места сборки беспилотных летательных аппаратов противника уничтожается десятью данными изделиями [БПЛА "Гербера"] в ноль. … Все зависит, конечно же, от задачи и от творческого подхода оператора. Здесь наши руки развязаны, у нас есть конечная точка. Но и опять же, мы работаем комплексно. … Совместная работа как ракеты, [так и] и наши старшие братья - "Герани" рассказал Красавчик

Ранее боец поделился информацией о том, как дронам "Гербера" удается оставаться невосприимчивыми к средствам РЭБ противника. Он также рассказал о топливном баке беспилотника.