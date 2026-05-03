Москва3 мая Вести.Изобретатели "Кулибин-клуба" Народного фронта (ОНФ) создали модуль автоматизированного удержания целей для БПЛА, сообщает ИС "Вести".

Модель была представлена на площадке технополиса "ЭРА" в Анапе.

Дрон "Микроб" оснащен АУЦ – это автоматическое удержание цели. Дрон с данной системой прошел успешные апробации на полигонах "Кулибин-клуба" и успешно поставляется в зону СВО сообщил один из представителей компании-разработчика

Также инженеры представили в Анапе модель дрона-перехватчика.

Это классическая система ПВО, только горазда дешевле, чем те же самые ракеты. Позволяет сбивать низколетящие цели. Сейчас очень распространены налеты дронов противника на наши инфраструктурные объекты. [Наш] БПЛА полностью летит в автоматическом режиме по данным РЛС, дальше оптическая головка захватывает цель и поражает ее пояснили в компании

Ранее изобретатель из Иркутска предложил для противодействия дронам в зоне СВО использовать тепловую мишень, имитирующую облик человека. Оснащенные тепловизорами украинские дроны принимают объект за реального военнослужащего.