Москва19 мая Вести.Инженеры российского конструкторского бюро "АвиаТехноЛаб" совместно с бригадой спецназа ВДВ создали дрон-ретранслятор "Одиссей" при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.

Беспилотник предназначен для приема и ретрансляции видео с дронов, переключения частот в полете и передач данных оператору.

Генеральный директор "АвиаТехноЛаб" пояснил, что "Одиссей" решает одну из проблем, стоящих перед российскими военными при использовании ударных дронов - влияние радиогоризонта и рельефа на передачу данных операторам, благодаря чему бойцы могут увеличить дальность полета беспилотников.

["Одиссей"] позволяет летать дальше, но также позволяет опускаться вплоть до земли без пропажи видео или управления. Через наш ретранслятор мы летали до 70 километров на ударном дроне сказал руководитель конструкторского бюро

Он подчеркнул, что дрон уже был испытан на полигонах "Кулибин-клуба", получил рекомендации и находится на доработке.

[Дрон] апробирован через боевые подразделения, они дали положительные комментарии и рекомендовали к закупке в войска добавил гендиректор "АвиаТехноЛаб"

Ранее директор компании-разработчика "Системы механической защиты" Дмитрий Дорофеев рассказал о разработке уникальной противодроновой сети "Дарвин-Z", способной восстанавливаться после удара БПЛА.