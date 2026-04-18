Москва18 апр Вести.В России разработали уникальную противодроновую сеть "Дарвин-Z". Она способна самозатягивать прорывы после удара, сообщил директор компании-разработчика "Системы механической защиты" Дмитрий Дорофеев.

Это средство защиты, как пояснил Дорофеев в комментарии РИА Новости, спроектировали с учетом нынешних реалий. Конструкция сети выполнена в форме латинской буквы Z и в момент, когда дрон подрывается на полотне, она не разрывается, а сползает. Таким образом, соседние ячейки смещаются, заполняя образовавшееся пространство.

Сеть поставляется уже в виде готового полотна. Такое решение значительно сокращает время монтажа, а также избавляет от необходимости сшивать отдельные сегменты. Изобретение, по словам Дорофеева, просто фиксируется как на металлические профили, так и на деревянные колья.

Изготовлена сеть из полипропилена, ее вес составляет всего 40 граммов на квадратный метр. Кроме того, в ней есть монтажно-силовые ячейки по краям и основным участкам. При натяжении они "формируют жесткие прожилки", заменяя тем самым сложную систему тросов.

16 апреля стало известно, что российские ученые разработали специальный патрон, который создает помехи видеокамере FPV-дрона. Разработка позволяет формировать перед беспилотником непрозрачного облака из красящего вещества. После того, как красящие частицы попадают на БПЛА, его использование становится невозможным.