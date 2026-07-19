Москва19 июл Вести.Секрет быстрого и эффективного уничтожения американского беспилотника Hornet, который используют Вооруженные силы Украины, заключается в грамотном прицеливании на БПЛА и поражении определенных его элементов. Подробности ИС "Вести" сообщил боец мобильной огневой группы с позывным Мастак.

Расчет Мастака сбивает дроны противника в небе над Донецкой Народной Республикой. По его словам, в основном сегодня противник использует для атак именно модель БПЛА Hornet. Уничтожают вражеские дроны при помощи пулемета Калашникова, установленного на грузовую площадку пикапа.

Надо попасть ей в корпус. Потому что [если целиться] в крылья, то там можно наделать ей 50 дырок, она будет дальше идти рассказал боец

Он также отметил, что дроны Hornet способны нести до пяти килограммов взрывчатки, а при точном попадании в цель наносить значительный урон.

Впервые Hornet был применен ВСУ в марте 2026 года. Он способен поражать цели на расстоянии до 160 километров. Однако в Центре беспилотных систем "Рубикон" считают, что заявленные технические характеристики американских дронов гораздо ниже: дальность полета может составлять всего 70 километров.