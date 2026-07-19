Москва19 июл Вести.Американские беспилотники Hornet, которые активно используют Вооруженные силы Украины, нацеливаются на гражданские объекты и автобусы с мирными людьми при помощи искусственного интеллекта. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

По его словам, выбор цели и ее ликвидацию американцы передали в полное подчинение программному коду.

Когда противник использует Hornet, которые работают по принципу "на кого бог пошлет", причем "бог из машины", значит, в этот момент у вас может под удар попасть и автобус гражданский, и даже автобус с детьми может попасть, потому что, кто его знает, что там у этой системы с машинным зрением в голове случится. У нее даже и головы-то, в общем, нет, это программный код рассказал Кузякин

Ранее сообщалось, что успешно соперничать с дронами Hornet в средней прифронтовой зоне могут российские БПЛА БМ-70, "Ланцеты" и "Италмасы".