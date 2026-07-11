Москва11 июл Вести.ВСУ бьют американскими дронами Hornet по гражданским автомобилям ради того, чтобы не тратить попусту уже запущенный БПЛА, когда не могут найти более значимую цель. Об этом заявил ИС "Вести" военный обозреватель, автор телеграм-канала "Конкретно" Денис Селезнев. Он не исключил, что ВСУ рассчитывают на присутствие в гражданской машине военного.

Дрон Hornet - типичный дрон-камикадзе средней дальности. Очень легкий, с небольшим зарядом, который достает сейчас от украинских позиций до трассы Новороссия, в основном охотясь за бензовозами. Причем не разбирая, какой там бензовоз — гражданский или военный. Но если такой дрон не находит цели, то они зачастую применяют их просто против гражданских автомобилей, чтобы дрон не пропадал - вдруг там теоретически едет какой-то военный сказал Селезнев

Впервые Hornet был применен ВСУ в марте 2026 года. Он способен поражать цели на расстоянии до 145 км и переносить полезную нагрузку массой до 5 кг.