Москва2 июнВести.Украинские боевики стали использовать гражданские грузовики для запуска боевых дронов, сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.
Из-за этой практики вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные рассматривают как потенциальную мобильную пусковую установку любой большегрузный полуприцеп в зоне вылета украинских дронов, подчеркнул военкор.
Украина сама превратила гражданские грузовики в аэродромы на колесикахнаписал Коц
1 июня российская армия своим ударом уничтожила стоянку грузовиков в Черниговской области.
