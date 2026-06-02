Москва2 июн Вести.Украинские боевики стали использовать гражданские грузовики для запуска боевых дронов, сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Из-за этой практики вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные рассматривают как потенциальную мобильную пусковую установку любой большегрузный полуприцеп в зоне вылета украинских дронов, подчеркнул военкор.

1 июня российская армия своим ударом уничтожила стоянку грузовиков в Черниговской области.

Ранее военкор ИС "Вести" Александр Сладков показал кадры обеспечения безопасности дорог, опорных пунктов, постов и маршрутов в Артемовске.