ВС РФ уничтожили большегрузы ВСУ в Корюковке Черниговской области Поддубный рассказал о целях ВС РФ в Корюковке Черниговской области

Москва1 июн Вести.ВСУ используют большегрузы не только для перевозки боевых комплектов и живой силы, но также в качестве мобильных пусковых установок для БПЛА. Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный, комментируя удар ВС РФ по Корюковке в Черниговской области.

Крупнотоннажные ТС, которые легко вписываются в гражданский автомобильный поток, используются боевиками не только для перевозки БК и живой силы, но и в качестве мобильных пусковых установок для БПЛА. Подобные удары по стоянкам украинских большегрузов делают безопаснее небо над нашими регионами написал Поддубный

Он также отметил стратегическое и логистическое значение населенного пункта.

Сама Корюковка, расположенная к востоку от Чернигова, находится на пересечении автодорог областного и местного значения. Также в населенном пункте довольно много объектов, имеющих непосредственное отношение к обеспечению боевой устойчивости ВСУ, среди которых и ЖД-станция. В городе пока еще работает "классическая логистика" противника отметил военный корреспондент

Ранее в соцсетях появились кадры горящих большегрузов на стоянке у Корюковки в Черниговской области.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшие стуки нанесли удары по цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации подразделений украинских боевиков и наемников в 137 районах.