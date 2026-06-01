Москва1 июнВести.ВСУ используют большегрузы не только для перевозки боевых комплектов и живой силы, но также в качестве мобильных пусковых установок для БПЛА. Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный, комментируя удар ВС РФ по Корюковке в Черниговской области.
Крупнотоннажные ТС, которые легко вписываются в гражданский автомобильный поток, используются боевиками не только для перевозки БК и живой силы, но и в качестве мобильных пусковых установок для БПЛА. Подобные удары по стоянкам украинских большегрузов делают безопаснее небо над нашими регионаминаписал Поддубный
Он также отметил стратегическое и логистическое значение населенного пункта.
Сама Корюковка, расположенная к востоку от Чернигова, находится на пересечении автодорог областного и местного значения. Также в населенном пункте довольно много объектов, имеющих непосредственное отношение к обеспечению боевой устойчивости ВСУ, среди которых и ЖД-станция. В городе пока еще работает "классическая логистика" противникаотметил военный корреспондент
Ранее в соцсетях появились кадры горящих большегрузов на стоянке у Корюковки в Черниговской области.
В Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшие стуки нанесли удары по цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации подразделений украинских боевиков и наемников в 137 районах.