Москва14 апрВести.Для хранения боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданский аэропорт Харькова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Уточняется, что на территории воздушной гавани хранятся боеприпасы в том числе для ударов по приграничным регионам России.
На территории аэропорта города Харьков хранятся боеприпасы. Их пытаются маскировать, но на всякий случай используют именно гражданский объект для хранения с целью дополнительного прикрытияотмечается в публикации
12 апреля сообщалось, что ВСУ свозят жителей предпенсионного возраста и коммунальщиков на принудительные работы по оборудованию противодроновых сетей под Харьковом.