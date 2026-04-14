Москва14 апр Вести.Для хранения боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданский аэропорт Харькова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что на территории воздушной гавани хранятся боеприпасы в том числе для ударов по приграничным регионам России.

На территории аэропорта города Харьков хранятся боеприпасы. Их пытаются маскировать, но на всякий случай используют именно гражданский объект для хранения с целью дополнительного прикрытия отмечается в публикации

12 апреля сообщалось, что ВСУ свозят жителей предпенсионного возраста и коммунальщиков на принудительные работы по оборудованию противодроновых сетей под Харьковом.