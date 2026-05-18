Военный аналитик раскрыл, где ВСУ сосредоточили остатки ПВО Военэксперт Матвийчук: ВСУ стянули остатки ПВО к Яворовскому полигону во Львове

Москва18 мая Вести.Украинские силы стянули остатки систем противовоздушной обороны к Яворовскому полигону во Львове. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Матвийчук в беседе с NEWS.ru отметил, что к львовскому полигону прибывают большие группы наемников для участия в боевых действиях. По его данным, наиболее мощно прикрыты Киев, а также Львов, который является резервным центром управления войсками.

Третий объект — Яворовский полигон, на котором размещаются средства навигации, средства РЭБ и очень большие команды наемников, прибывающих для боевых действий на Украине сказал он

Матвийчук напомнил, что к началу спецоперации украинские ПВО состояли из советских образцов, и в первые месяцы российские войска вывели из строя практически всю эту технику.

Крупных поступлений с Запада, по его оценке, не было: поставки из Франции, Германии и Великобритании представляли собой "разносортицу старых устройств". Немецкие системы IRIS-T выполняют лишь оперативно-тактические задачи, а ракеты для Patriot заканчиваются, и многие пусковые установки уничтожены.

Ранее украинское командование неоднократно жаловалось на неэффективность работы ПВО. По словам спикера воздушных сил украинской армии Юрия Игната, ВСУ остро нуждаются в ракетах-перехватчиках. Дефицит усилился из-за перебоев поставок на фоне конфликта США и Ирана.