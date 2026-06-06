Москва6 июн Вести.В Харьковской области образовалось "кладбище" украинских наземных беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Отмечается, что ВСУ продолжают интенсивно применять наземные роботизированные комплексы, используя их для подвоза боеприпасов и еды на передовую.

Производителем этих машин является украинская компания DevDroid. Стоимость одного комплекса достигает 30 тысяч долларов, а его версия с пулеметом Browning – 50 тысяч.

В публикации говорится, что ВСУ используют их на одном и том же маршруте, надеясь доставить грузы до цели. Из-за этого на отдельных дорожных участках скопилось множество уничтоженной техники.

Уточняется, что эти комплексы не приспособлены для движения по густым зарослям, однако предпочтение отдается именно им, а не коптерам типа "Баба-Яга".