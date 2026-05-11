Москва11 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют зерновые фуры для перевозки снарядов и снаряжения. Это стало для них любимым приемом маскировки, заявил ИС "Вести" военный обозреватель Денис Селезнев.

По его словам, украинские боевики как минимум с 2023 года перевозят военные грузы на гражданских машинах.

Зерновые фуры в этом плане особенно любимый элемент для того, чтобы затеряться среди гражданских машин и, соответственно, доставлять военные припасы, в первую очередь снаряды, некоторое снабжение рассказал Селезнев

Вся логистика на Украине заточена под решение военных задач, подчеркнул военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Мы знаем много примеров, когда подобные прицепы-фуры использовались для доставки дронов, для их запуска, в том числе с самих платформ, для доставки их на те территории, где обеспечены условия для последующих пусков. Эти цели на регулярной основе поражаются, в том числе высокоточными системами. И это нормальная практика парализации военной логистики киевского режима объяснил эксперт

Ранее военный обозреватель Денис Селезнев рассказал, что с первых дней спецоперации здания многих детских садов на Украине стали использоваться в военных целях.