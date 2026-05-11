Москва11 мая Вести.С первых дней спецоперации здания многих детских садов на Украине стали использоваться в военных целях. Об этом сообщил ИС "Вести" военный обозреватель Денис Селезнев.

По его словам, в зданиях устраивают склады боеприпасов и снаряжения.

С начала СВО очень многие детсады на Украине были закрыты. Многие из них пустовали еще задолго до 2022 года. Во многих регионах стало очень мало людей, люди уезжают, поэтому помещения, капитальные сооружения детских садиков, они с самого начала активно использовались в военных целях рассказал Селезнев

