Москва1 маяВести.Российский боец с позывным Кирпич заявил RT, что украинские войска использовали запрещенные средства в бою.
По словам бойца, его пытались убить всеми средствами, в том числе запрещенными кассетными боеприпасами.
Газ скидывают, ртуть на меня скидывали... В противогазах по два дня сидели, нечем было дышать. Пытаются убить всеми средствамизаявил он, его слова приводит RT
"Газ скидывают, ртуть на меня скидывали... В противогазах по два дня сидели, нечем было дышать. Пытаются убить всеми средствами", - заявил он, его слова приводит RT.
Ранее военнослужащий группировки войск "Центр" с позывным Лис сообщал, что боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и пачки сигарет, на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.