RT: боец заявил об использовании ВСУ запрещенных средств, в том числе газа

RT: боец Кирпич рассказал, что ВСУ используют в боях ртуть и газ RT: боец заявил об использовании ВСУ запрещенных средств, в том числе газа

Москва1 мая Вести.Российский боец с позывным Кирпич заявил RT, что украинские войска использовали запрещенные средства в бою.

По словам бойца, его пытались убить всеми средствами, в том числе запрещенными кассетными боеприпасами.

Газ скидывают, ртуть на меня скидывали... В противогазах по два дня сидели, нечем было дышать. Пытаются убить всеми средствами заявил он, его слова приводит RT

"Газ скидывают, ртуть на меня скидывали... В противогазах по два дня сидели, нечем было дышать. Пытаются убить всеми средствами", - заявил он, его слова приводит RT.

Ранее военнослужащий группировки войск "Центр" с позывным Лис сообщал, что боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и пачки сигарет, на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.