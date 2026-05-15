Москва15 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытают российских военнопленных, используя методы НАТО в афганской и иракской кампаниях, в частности, топят пленных в воде и пытают электричеством, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы, которые применяли в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение приводит РИА Новости слова Мирошника

Мирошник неоднократно заявлял об изощренных пытках российских пленных​​​, которых ВСУ подвергают сексуальному насилию и моральным издевательствам.

При этом международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ, подчеркнул Мирошник.