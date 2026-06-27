Москва27 июн Вести.Российские военнослужащие не только нашли эффективные методы борьбы с американскими беспилотниками "Хорнет", но и продолжают наращивать способы противодействия. Об этом РИА Новости рассказал командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона "Южной" группировки с позывным Порог.

По его словам, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов любого типа давно отработано и активно применяется на передовой. Американские аппараты, несмотря на свою сложность, также не являются неуязвимыми.

"Хорнеты" тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они "давятся" РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать. Также радиолокационные станции хорошо засекают, все отображается на картах в онлайн. Нет, это не невидимка. Да, он поначалу наделал много шума, но сейчас уже нашли способы борьбы с ними и продолжаем наращивать подчеркнул офицер

Ранее западные СМИ активно рекламировали "Хорнеты" как "невидимые дроны, способные решать исход боев". Однако российская армия оперативно адаптировалась: сочетание своевременного включения станций РЭБ и данных радиолокации позволяет эффективно нейтрализовать эту угрозу. Как отметил Порог, главное условие успеха — заблаговременная активация средств радиоэлектронной борьбы, что делает американские беспилотники уязвимыми и позволяет защитить личный состав и технику.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник раскрыл имя владельца выпускающей БПЛА Hornet компании.