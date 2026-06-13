Москва13 июн Вести.Бывший глава компании Google Эрик Шмидт владеет компанией Swift Beat, которая производит беспилотники Hornet, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по гражданским объектам и транспортной инфраструктуре на территории России.

Имя владельца Swift Beat назвал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По официальным данным, беспилотники Hornet производятся американской компанией Swift Beat, владельцем которой является Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google написал в Telegram-канале дипломат

Он также отметил, что российские военные сбили один из таких дронов на харьковском направлении. По словам Мирошника, украинские формирования получили значительное количество этих беспилотников.

Предположительно, это американский беспилотник оснащен спутниковой навигацией и способен выполнять автономные полеты на расстояние до 145 километров. Может нести до пяти килограммов взрывчатого вещества добавил посол

Мирошник в этой связи обратил внимание, что иностранные поставки вооружения позволяют киевскому режиму использовать новое оружие.

Они (страны Запада – прим. ред.) вместе с режимом (Владимира – прим. ред.) Зеленского несут ответственность за совершаемые этим орудием военных преступлений заключил он

Украинские националисты впервые использовали беспилотный летательный аппарат Hornet для удара по Донецку в начале марта 2026 года.

Отличительной особенностью Hornet является наличие киля, руля направления и толкающего винта в хвостовой части. Кроме того, этот дрон оснащен спутниковой навигацией и способен выстраивать автономный маршрут полета.