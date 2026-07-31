"Сигнал США": эксперт об ударе ВС РФ по американскому заводу на Украине Эксперт Кнутов высказался об ударе ВС РФ по военному заводу США на Украине

Москва31 июл Вести.Удар российской армии по американскому заводу по изготовлению дальнобойных БПЛА – сигнал РФ для Вашингтона и других спонсоров киевского режима. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с MK.RU.

Ранее ВС РФ впервые нанесли удар по расположенному в Киеве предприятию американской компании Terminal Autonomy, производящей беспилотники.

По словам Кнутова, данная атака - сигнал для Соединенных Штатов, который говорит о том, что запретных территорий на Украине больше нет.

Удар по заводу, где производятся беспилотники, в том числе с элементами искусственного интеллекта, это не просто предупреждение США, а линия, которой мы теперь будем придерживаться отметил специалист

Ранее сообщалось, что данное предприятие выпускало высокоточные дроны дальнего действия, оснащенные системами наведения, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.