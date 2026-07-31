Москва31 июлВести.Удар российской армии по американскому заводу по изготовлению дальнобойных БПЛА – сигнал РФ для Вашингтона и других спонсоров киевского режима. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с MK.RU.
Ранее ВС РФ впервые нанесли удар по расположенному в Киеве предприятию американской компании Terminal Autonomy, производящей беспилотники.
По словам Кнутова, данная атака - сигнал для Соединенных Штатов, который говорит о том, что запретных территорий на Украине больше нет.
Удар по заводу, где производятся беспилотники, в том числе с элементами искусственного интеллекта, это не просто предупреждение США, а линия, которой мы теперь будем придерживатьсяотметил специалист
Ранее сообщалось, что данное предприятие выпускало высокоточные дроны дальнего действия, оснащенные системами наведения, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.