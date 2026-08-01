Журналист Welt Ваннер: удар по заводу в Киеве напомнил о законных целях ВС РФ

Welt: удар по заводу в Киеве напомнил Западу о законных целях ВС РФ Журналист Welt Ваннер: удар по заводу в Киеве напомнил о законных целях ВС РФ

Москва1 авг Вести.Удар по заводу американской компании Terminal Autonomy в Киеве стал напоминанием Западу о том, что любые объекты, связанные с производством вооружений, рассматриваются армией России как законные военные цели. Об этом заявил журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Он подчеркнул, что для российской стороны не имеет значения, кому принадлежит предприятие, если на нем производится военная продукция.

Все это будет атаковано. ... Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели сказал журналист

Ваннер также заявил, что аналогичный подход будет применяться и к иностранному военному контингенту, если страны Запада все же примут решение разместить военных на территории Украины без согласования с Россией.

Ранее газета The Guardian заявила, что российские военные нанесли удар по расположенному в Киеве предприятию американской компании Terminal Autonomy, производящей БПЛА.