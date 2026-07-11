Москва11 июл Вести.Россия вынуждена бить по мелким предприятиям Украины с целью нанесения урона производству беспилотников для ВСУ. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Он отметил, что объекты на Украине, которые используются в интересах ВСУ, являются законной целью для ВС РФ.

Фактически и склады, и СТО, и даже "Новая почта" [укр. Нова пошта], хорошо нам известная, логистика, которая используется для снабжения линий фронта, сейчас являются законной целью для России, потому что они активно участвуют в поставках вооружений, в хранении боеприпасов и сборке беспилотников. Современное производство беспилотников позволяет разбросать по городу всевозможные циклы, а потом непосредственно в каком-то отдельном объекте производить конечную сборку. И для того, чтобы нанести урон производству беспилотников, Россия вынуждена бить, в том числе, по мелким предприятиям, которые осуществляют те или иные циклы в этом производстве сказал Ромачев

Ранее сообщалось, что массированные удары Вооруженных сил России по военным объектам на Украине лишают киевский режим площадок для сборки беспилотных летательных аппаратов из европейских комплектующих. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что ВС РФ целенаправленно производят демилитаризацию Украины, ликвидируя ее военную промышленность.