Москва20 июн Вести.Вторичные детонации после российского удара по киностудии им. Довженко в Киеве указывают на наличие там цеха по производству беспилотников либо другого вооружения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

По его словам, российские дроны-камикадзе, которые нанесли удар по киностудии, детонируют только один раз. Дальнейшие мощные взрывы указывают на наличие каких-либо военных складов либо производства.

По видеоролику, по звукам можно определить повторную детонацию при поражении. Это говорит о том, что объект, который был поражен, скорее всего, является какой-то территорией здания или зданием с хранением военных элементов. Может быть, это взрывчатка либо какие-то части для создания и производства боевых частей беспилотников. Вот с этим связаны повторная детонация, потому что "Герань" либо другой дрон, когда детонирует, он детонирует один раз. Дальше уже ничего не взрывается объяснил Потапов

15 июня Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по цеху производства и настройки БПЛА на территории киностудии им. Довженко в Киеве. Позднее в одном из украинских СМИ были показаны фотографии с деталями дронов в уничтоженной киностудии. Впоследствии публикация была удалена.