Эксперт: ВС РФ могли ударить по Киеву "Искандером" с кассетной боевой частью Эксперт Федутинов предположил, что ВС РФ ударили по целям в Киеве "Искандером"

Москва5 авг Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали Киев в ночь на 5 августа при помощи баллистической ракеты "Искандер-М" с кассетной боевой частью, предположил эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов на основе анализа опубликованного в соцсетях видео ударов. Свое мнение он выразил в разговоре с MK.RU.

Судя по показанным кадрам, здесь имело место поражение цели с помощью кассетной боевой части. Исходя из дальности расположения объекта поражения и мощности боевой части и характера разлета суббоеприпасов, можно предположить, что ее вероятным носителем могла бы быть ракета "Искандер" сказал он

Собеседник издания пояснил, что кассетная боевая часть может состоять из нескольких сотен суббоеприпасов. Перед поражением цели в заданной части они вылетают из кассетной части и разделяются для "накрытия" заданной площади.

ВС РФ в ночь на 5 августа нанесли массированный удар по целям в Киеве и Киевской области, в результате чего в украинской столице вспыхнули пожары. В частности, возгорания были зафиксированы на складах в Оболонском и Святошинском районах, а также в терминале "Новой почты".

После атаки по сети распространились видеозаписи ударов. Камеры уличного наблюдения сняли как минимум 11 ударов, которые якобы были нанесены оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". При этом украинские ПВО почти не оказывали сопротивления. Это может быть следствием дефицита боеприпасов для американских Patriot.