Кнутов заявил о дефиците ракет ПВО на Украине после удара 5 августа

Эксперт Кнутов: нехватка ракет ослабила украинскую систему ПВО Кнутов заявил о дефиците ракет ПВО на Украине после удара 5 августа

Москва5 авг Вести.Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что после ночного массированного удара по Киеву украинская система ПВО столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков. Его слова приводит MK.RU.

По оценке эксперта, в атаке 5 августа участвовали ракеты "Искандер-М", гиперзвуковые боеприпасы и 115 беспилотников. Удар, по его словам, длился около 20 минут, а в промышленной зоне Киева было зафиксировано не менее 15 пожаров. Кнутов также связал вторичные детонации на некоторых объектах с возможным хранением боевых частей.

Эксперт отметил, что поставки ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T ограничены, поскольку США сами нуждаются в таких боеприпасах на фоне конфликта с Ираном, а европейские страны сохраняют имеющиеся запасы в резерве.

Кнутов считает, что российская сторона может попытаться использовать ситуацию для новых ударов по объектам военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуре и транспортным объектам, связывающим Украину с Румынией.