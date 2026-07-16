Москва16 июл Вести.Вооруженные силы РФ при нанесении ударов по военным объектам на территории Украины применяют ракеты "Искандер-М" совместно со снарядами комплексов С-400, что обеспечивает стопроцентную точность попадания. Подробности в интервью ИС "Вести" рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, схожесть характеристик ракет двух российских комплексов мешает противовоздушной обороне Украины перехватывать настоящие цели.

Их скоростные характеристики и характеристики с точки зрения эффективной отражающей поверхности аналогичны ракетам "Искандер". И в результате комплекс Patriot принимает эти ракеты за ракеты "Искандер". … И, таким образом, "Искандер" имеет возможность абсолютно точно поражать те цели, которые были намечены объяснил Кнутов

16 июля в Минобороны РФ сообщили о нанесении группового удара, в результате которого в Киеве были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины. По данным ведомства, российские войска применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.