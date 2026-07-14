Москва14 июл Вести.Россия научилась полностью преодолевать противовоздушную и противоракетную оборону Украины благодаря применению новой техники и тактики. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, ключевым элементом новой стратегии является применение беспилотников "Герань-4 Сикер".

Эти "Герани" имеют скорость порядка 500 км/ч, могут лететь на высоте где-то 5–6 км. Что это дают такие характеристики? … Зенитно-артиллерийские системы НАТО, которыми обладают Вооруженные силы Украины, они не достают до нашей "Герани". Более того, при пикировании вот эта скорость делает невозможной точное прицеливание из зенитных орудий. Огонь ведется, но в 90% случаев – это мимо