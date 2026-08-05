Москва5 авгВести.Вооруженные силы России в ночь на 5 августа нанесли массированный удар по целям в Киеве и Киевской области, в результате чего в украинской столице вспыхнули сильные пожары. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своем Telegram-канале.
Возгорание возникло на складах в Оболонском и Святошинском районах. Также горит терминал "Новой почты".
Киев сильно горит. Весь горизонт светитсяприводят военкоры сообщения местных СМИ
О нанесении массированного удара сообщило Минобороны России. Атака была произведена высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками.