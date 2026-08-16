Москва16 авг Вести.Специалисты спецполка полиции МВД ЛНР после анализа сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ американского производства Hornet определили методы их подавления. Об этом рассказал сотрудник спецполка регионального МВД с позывным Гоча.

Он пояснил в интервью ТАСС, что ориентация антенн используемого украинскими боевиками дрона затрудняет подавление сигнала, но не делает его неуязвимым.

Установлено, что у него (Hornet – прим. ред.) есть две антенны управления, которые крепятся на крыльях. Это не вертикальная поляризация, а горизонтальная. Антенна нашего РЭБ вверх смотрит, а приемопринимающая антенна дрона смотрит в сторону … Мы уже с этим боремся, антенны разворачиваются, частоты подбираются. Есть образцы, которые были заглушены и которые изучаются рассказал офицер

О способах подавлять беспилотники Hornet ранее рассказал командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" с позывным Легион.