Москва16 авг Вести.Военные ВСУ не успевают реагировать на быстрые атаки российских беспилотников. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар.

По его словам, российские дроны стали настоящим кошмаром для украинских боевиков.

Иногда нападение происходит так быстро, что даже они (ВСУ — прим. ред.) уже не успевают среагировать. И эти дроны — настоящий кошмар, огромный психологический фактор там, на передовой, потому что постоянно приходится ожидать, что на тебя нападут сказал Набар

Ранее сотрудник спецполка полиции МВД ЛНР с позывным Гоча сообщил, что после анализа сбитых беспилотников ВСУ американского производства Hornet были определены методы их подавления.