Поддубный показал, как российские бойцы действуют во время атаки БПЛА ВСУ

Поддубный показал отражение атаки БПЛА ВСУ бойцами ВС РФ Поддубный показал, как российские бойцы действуют во время атаки БПЛА ВСУ

Москва14 июл Вести.Бойцы ВС РФ смогли занять опорный пункт ВСУ, несмотря на атаку вражеского БПЛА. Кадры атаки беспилотника в своем канале в мессенджере MAX показал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он подчеркнул, что на кадрах атаки очень хорошо виден профессионализм бойцов ВС РФ.

На кадрах, что передали бойцы, хорошо видно, как беспилотник противника атакует нашу "двойку", пока та продвигается к очередному укрепленному опорному пункту ВСУ. Работать приходится на местности, где в каждой лесополосе неприятель оборудовал разветвленную систему окопов, укрытий и минно-взрывных заграждений, прикрыв подступы к ним FPV-дронами написал Поддубный

Он добавил, что атака украинского беспилотника не помешала подразделению выполнить боевую задачу и занять опорный пункт противника.

Профессионализм наших бойцов, скорость реакции на угрозу и немного везения помогли сохранить личный состав. Несмотря на обнаружение вражеским беспилотником и попытку нанести удар, подразделения продолжили выполнение задачи, заняли опорный пункт и последовательно зачистили вражеские укрытия заявил Поддубный

Ранее сообщалось, что силы ПВО РФ за ночь сбили 288 БПЛА ВСУ. Цели были перехвачены с 20.00 13 июля по 08.00 14 июля.