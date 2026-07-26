Москва26 июлВести.Бойцы мобильной огневой группы (МОГ) обеспечивают безопасный проезд транспорта по трассе "Новороссия". Для обеспечения защиты от дронов ВСУ ведется комплексная работа, рассказал ИС "Вести" пулеметчик мобильной огневой группы 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Водяной.
Они целенаправленно бьют сейчас по гражданскому населению, пытаются запугать. Бить их будем и сделаем свою работу, как надо. По цепочке оповещения непосредственно в мобильных огневых группах друг другу передают [информацию], это совместная большая работазаявил он
Командир отделения МОГ 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Самара рассказал, что за небом над регионом ведется тщательный мониторинг.
[Наша задача] - сопровождать колонну, наблюдать за обстановкой в небе, не пропустить цели, которые хотят поразить колоннусказал он
Наиболее опасные участки трассы "Новороссия" также оборудованы антидроновыми коридорами: вдоль обочин дорог, а также над полотном установлены рыболовецкие сети, что ограничивает действие украинских БПЛА.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что трасса Р-280 "Новороссия", обеспечивающая сообщение с Крымом, полностью находится под контролем России.