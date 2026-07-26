Бойцы МОГ рассказали, как обеспечивают защиту трассы "Новороссия" от дронов

Российские бойцы рассказали о защите от дронов трассы "Новороссия" Бойцы МОГ рассказали, как обеспечивают защиту трассы "Новороссия" от дронов

Москва26 июл Вести.Бойцы мобильной огневой группы (МОГ) обеспечивают безопасный проезд транспорта по трассе "Новороссия". Для обеспечения защиты от дронов ВСУ ведется комплексная работа, рассказал ИС "Вести" пулеметчик мобильной огневой группы 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Водяной.

Они целенаправленно бьют сейчас по гражданскому населению, пытаются запугать. Бить их будем и сделаем свою работу, как надо. По цепочке оповещения непосредственно в мобильных огневых группах друг другу передают [информацию], это совместная большая работа заявил он

Командир отделения МОГ 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Самара рассказал, что за небом над регионом ведется тщательный мониторинг.

[Наша задача] - сопровождать колонну, наблюдать за обстановкой в небе, не пропустить цели, которые хотят поразить колонну сказал он

Наиболее опасные участки трассы "Новороссия" также оборудованы антидроновыми коридорами: вдоль обочин дорог, а также над полотном установлены рыболовецкие сети, что ограничивает действие украинских БПЛА.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что трасса Р-280 "Новороссия", обеспечивающая сообщение с Крымом, полностью находится под контролем России.