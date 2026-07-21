Дроны ВСУ различного типа летят к Мелитополю, объявлена опасность атаки БПЛА По всей Запорожской области объявлена угроза атаки БПЛА

Москва21 июл Вести.Опасность беспилотной атаки объявлена по всей Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.

Он предупредил, что на подлете к Мелитополю уже заметили украинские беспилотники.

Срочно: дроновая опасность и тревога! Вся территория Запорожской области. Много вражеских БПЛА различного типа, включая на электротяге, на подлете к Мелитополю и уже над ним говорится в сообщении

Под угрозой находятся Акимовка, Приазовское, Приморск, Осипенко и Бердянск, уточнил Рогов. Особое внимание, по его мнению, следует уделить трассе "Новороссия".