Российские бойцы сообщили о 238 сбитых БПЛА на трассе "Новороссия" за 3 недели Бойцы ВС РФ рассказали о 230 сбитых дронах на участке трассы "Новороссия"

Москва26 июл Вести.Российские военнослужащие 19-го отдельного батальона противодействия беспилотникам за три недели сбили более 230 дронов на участке трассы "Новороссия", сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" боец с позывным Ашкадар.

На данный момент обстановка в их зоне ответственности — участке трассы Р-280 "Новороссия" — характеризуется как напряженная.

Работа ведется постоянная, противник не дает задремать… На данный момент 238 уже уничтоженных целей у нас над дорогой… За три недели рассказал Ашкадар

На участке "Новороссии" в ходе работы над очередным эпизодом документального проекта "За лентой" Владимир Соловьёв и его команда оказались в эпицентре атаки украинского БПЛА. Им удалось запечатлеть уничтожение вражеского БПЛА Hornet.